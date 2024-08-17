ميقاتي يبحث هاتفيا مع وزير خارجية بريطانيا التطورات الأمنية بجنوب لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 08:27 مساءً - بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم السبت خلال اتصال هاتفي، مع وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي التطورات الأمنية في جنوب لبنان، وضرورة تكثيف الجهود لوقف العنف.

وأكد ميقاتي وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف استهدافه المباشر للبلدات والقرى الجنوبية، محذرا من التصعيد جراء العنف الحالي.

ومن جهته، أكد لامي أنه سيكثف اتصالاته لوقف التصعيد ومنع انفلات الأمور على نطاق أوسع.

انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء لبنان

أعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان ، اليوم السبت ، عن انقطاع الكهرباء عن كل أنحاء لبنان بما فيها المطار وكل المرافق الأساسية؛ بسبب نفاد الوقود.

وقالت "مؤسسة كهرباء لبنان" في بيان لها منذ قليل : أن انقطاع الكهرباء عن كل أنحاء لبنان بما فيها المطار وكل المرافق الأساسية؛ بسبب نفاد الوقود من آخر مجموعة إنتاجية لمعمل الزهراني".

ووعد المؤسسة بإعادة تشغيل المجموعات التي وُضعت خارج الخدمة قسريًا، بقدر ما يتوفر من غاز للتشغيل.

قالت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إيناس حمدان، إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية أصبحت تُصدر بشكل يومي وهو ما يعني تقليص المساحة الإنسانية الآمنة للفلسطينيين، فحوالي 84% من مساحة قطاع غزة خضع لأوامر إخلاء مؤخرا بإجمالي 305 كيلومترات مربعة.

وأكدت حمدان - في مداخلة لقناة "القاهرة" الإخبارية - أن الفلسطينيين يخوضون رحلة نزوح جديدة وسط كل الدمار الذي يعانيه القطاع بعد أن طالب الاحتلال سكان المناطق الشرقية بالمحافظة الوسطى بالإخلاء الفوري، فاتجهوا غربا في منطقة تعاني بالفعل من تكدس منذ أشهر، وهو ما يعمق المعاناة الإنسانية لدى السكان ويزيد من الضغط على الخدمات التي يتم تقديمها.

وأوضحت أنه نتيجة لتكدس مليون و900 ألف نازح في قطاع غزة في ظروف لاإنسانية، انتشرت أمراض التهاب الكبد الوبائي وفيروس شلل الأطفال، إضافة إلى الكوارث البيئية وتراكم آلاف الأطنان من النفايات وارتفاع درجات الحرارة وانتشار القوارض والحشرات، في ظل الإغلاق المستمر للمعابر وعدم وصول ما يكفي لنقل الإمدادات الإنسانية.