حزب الله يعلن قصفه تمركزا للاحتلال في موقع المرج بمسيرتين وسقوط قتلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 04:28 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني قصفه تمركزا لجنود الاحتلال في موقع المرج بمسيرتين انقضاضيتين وأوقعنا عددا من القتلى والجرحى، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

حزب الله يستهدف الجليل الأعلي الإسرائيلي وإيليت هشحار برشقات صاروخية

وفي سياق آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، عن إطلاق حزب الله نحو 40 صاروخا أطلق من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى"، مؤكدة اندلاع حرائق في مناطق متفرقة بالجليل الأعلى.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأن حزب الله أطلق عشرات الصواريخ نحو الجليل الأعلى وفي البلدات، التي لم يتم إخلاؤها"، فيما كشفت صحيفة "هآرتس" عن إصابتين نتيجة إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل.

فيما أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن الجيش قصف مناطق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، بعد إطلاق صواريخ باتجاه الجليل الأعلى.

وأعلن "حزب الله"، اليوم السبت، أنه أدخل اليوم ‌‏على "جدول نيرانه" مستعمرة إييليت هشاحر الإسرائيلية وقصفها لأول مرة بصليات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا"، مؤكدا أن هذا التصعيد جاء "رداً على ‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة الكفور، التي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى مدنيين من الجنسية السورية".

يذكر أن نشر "حزب الله" اللبناني، أمس الجمعة، مشاهد تحت عنوان "جبالنا خزائننا"، لمنشأة "عماد 4" العسكرية، بداخلها عشرات الشاحنات العسكرية وراجمات الصواريخ، الأمر الذي تسبب بقلق داخل الأوساط الإسرائيلية ووصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه مشهد "غير عادي".



ويتخلل الفيديو مقتطفات من خطابات عدة ألقاها الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، يقول فيها إن "المقاومة في لبنان، بأسلحتها ومعداتها وقدراتها وتجاربها وخبراتها العديدة، أقوى من أي وقت مضى".



ويحتوي الفيديو رسالة قوية لإسرائيل، مفادها أنه "في حالة نشوب حرب، ستواجه إسرائيل مصيرا لم تتوقعه أبدا"، بحسب الفيديو.

و نفذ حزب الله عدد من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة، دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة .