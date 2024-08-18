نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - كتائب القسام تودع شهيدين.. وتؤكد: كانا المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ في 3 عمليات كبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بيانًا جديدًا، بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، رأفت دواسي وأحمد أبو عرة، أحد قيادات كتائب القسام.

وقالت كتائب القسام في بيانها: "القادة رأفت دواسي وأحمد أبو عرة كانا المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ عن عملية تفجير آلية النمر بجنين في يونيو الماضي والكمين الثلاثي المركب قرب قرية المطلة في يوليو 2024 وكذلك عملية الأغوار قبل أسبوع".