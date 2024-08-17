انت الأن تتابع خبر مستحيل تصدق اللي بيحصل .. مستشارة سعودية تصعق النساء وتحذر هذا ما يحدث للرجل عند وصول سن الـ 40؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت المستشار السعودية أثناء ظهورها في برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجيه في التصريح بارز أكدت فيه على اهمية ان تكون الزوجة مستعدة لتقبل اخطاء والاعتراف بها، وهذا في حالة إذا كانت هذه الزوجة مخطئة، وشددت على ضرورة أن تضع المرأة لنفسها خطوطا حمراء لا تتجاوزها، وذلك بما يتماشى مع الأحكام الشرعية للحلال والحرام، وقامت ايضا بالتاكيد على ضرورة أن تحترم المرأة ذاتها وتلتزم بالقيم الأخلاقية في حياتها الزوجية، وأكدت أيضا على أهمية أن يكون الزوج مدرج لاحتياجات زوجته في هذه المرحلة.

نصائح قبل الاقدام على خطوة الزواج

هناك بعض النصائح التي تساعد على نجاح العلاقة، ومنها: