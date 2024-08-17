نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. محمود نصر يدعم القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان السوري محمود نصر جمهوره بصورة يدعم من خلالها القضية الفلسطينية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ” عبر خاصية “ستوري”.

وعلق “نصر” على الصورة قائلا:"لاتتوقف عن التحدث..فلسطين".

محمود نصر يفقد أحد أقاربه في قصف مطاري حلب ودمشق

امتنع الفنان السوري محمود نصر بطل مسلسل كريستال عن المشاركة في فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة السينمائي، ومنهم ندوة حوارية له بعنوان الدراما العربية بين الماضي والحاضر ولكنه حضر افتتاح المهرجان، وذلك بسبب نبأ وفاة أحد أقاربه خلال القصف المستمر على مطاري حلب ودمشق في سوريا، خلال حفل الافتتاح ووجوده في الإمارات من أجل المهرجان ولم يسر على السجادة الخضراء، ولم يلتقط الصور التذكارية، ودخل نصر في حالة نفسية لم تسمح له بالظهور أمام الإعلام، بعد حفل الافتتاح، ولا حضور عرض فيلم نزوح، ولكنه شارك فقط في حملة تراحم لمساعدة أهالي فلسطين، وذلك حسبما نشر برنامج ET بالعربي.

آخر أعمال محمود نصر

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمود نصر هو مسلسل كريستال الذي نال شهرة كبيرة في العالم العربي، وهو مأخوذ من المسلسل التركي حرب الورود، وشارك مه في التمثيل باميلا الكيك، وستيفاني عطالله.

أحداث مسلسل كريستال



تدور أحداث المسلسل حول "فاي"، وهي فتاة فقيرة تعمل مصممة أزياء وتنافس عاليا من أجل الانتقام بسبب موت والد فاي، وتتزوج أخو عاليا وتترك حب حياتها الدكتور جواد، وتتوالى الأحداث في إطار الإثارة والتشويق.



أبطال مسلسل كريستال



يشارك في بطولة النسخة العربية من مسلسل حرب الورود التركي تحت اسم كريستال محمود نصر، باميلا الكيك، ستيفاني عطالله، لين غرة، ناظم عيسى، جوان زيبق، هيما إسماعيل، وغيرها من النجوم.