نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتوقيع محمد رحيم... روبي تتصدر التريند في السنبلاوين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار صوت الفنانة روبي الرائع في أغنيتها الجديدة "السنبلاوين" إعجاب جمهورها وتفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.



فقد أشاد المتابعون بقوة وجمال صوت روبي الذي تميز بالعذوبة والرقة في هذه الأغنية ذات الكلمات والألحان الرائعة من توقيع المبدع محمد رحيم.

وأكد محبو روبي أن هذا الإصدار الجديد يؤكد مكانة الفنانة الراسخة في القلوب، ويضيف إنجازا جديدا إلى مسيرتها الفنية المليئة بالنجاحات على مر السنوات. وأشادوا بقدرة روبي على إبراز جمال وعذوبة صوتها في هذه الأغنية ذات اللحن المميز.

وأغنية "السنبلاوين" من كلمات وألحان محمد رحيم، وتوزيع عمرو الخضري، وتقول كلماتها:



١٠٠ فل و١٠٠ ياسمين على أهل السنبلاوين

أنا روحت وجيت حبيت حنيت في السنبلاوين

دا عليهم خفة دم تنسي الهم لو انت في غم الدور يتلم تحلق لباريس يا عريس وتروح السنبلاوين

١٠٠ فل و١٠٠ ياسمين على أهل السنبلاوين

أنا شكلي هسيب البيت وهعيش في السنبلاوين

دا عليهم حبة بط يحَلوا الشط

تلاقي البلطي في عينك نط

تلاقي المحشي كرنب اتحط يسَمَّع في الصين

زهقنا من لعب الجيام

عايزين نعيش ساعتين في سلام

مبقاش في مَلْكَة خلوها سالكة ماتخلصوا في ٣ كلام

اللي معاك نفسه يلَنك

قلبك دا مع قلبه يسَنك

يفضل يسف وعليك يلف تضحكله يرجع يتَنِك..

اللي تحبه يسف سف

وتجيلوا دوغري يلف يلف

يفضل يلففك المَلَف..

طريقة جافة وTough أنا مخي خف

حمص بيرقص بس بس بس

وفي سينما كوزموس

هُس هُس هُس

جس العسل وفي سمه دس..

أناني بس وعُمرُه في يوم ما حس…

يا بتاع المانجة أنا مالي منجى بلعب كمانجة وألعب قانون..

روحت المحلة وضفايري حلى.. والحب حلّى قشر الليمون

شغل العيال

بوجي وطمطم

مش قولتلك اسكت واقطم

اخرس بقى سُكتُم بُكتُم

أما انت حد صحيح مجنون

وبجد دي أكبر فجوة

لما البلح يصبح عجوة

أطلع بقى على ماما نجوى

هتطلعك في التليفزيون

