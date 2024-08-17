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أحمد جودة - القاهرة -



أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن محمود أبو رجيلة من أفضل المدربين في مصر، مشددا على أنه عبقري في مجال التدريب.

أيمن يونس: أبو رجيلة عبقري من عباقرة مصر في مجال التدريب

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع النجم محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "محمود أبو رجيلة يظل رقم واحد بين مدربي نادي الزمالك عبر التاريخ، وكان دائما يعمل على تطوير مستوى أي لاعب وما نفعله في التمرين معه كنا نفعله في المباريات أيضا".



واختتم: "الزمالك سيظل دائمًا بيت العائلة، وجماهير القلعة البيضاء دائما تكون واعية فهم سند ودعم للاعبين".