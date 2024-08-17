نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميرهان حسين تحتفل بعيد ميلاد تامر حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة ميرهان حسين بعيد ميلاد الفنان تامر حسني من خلال صورة عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتبت ميرهان حسين:' كل سنه وانت طيب يا نجم الجيل ودايما ناجح وبخير يارب

تصدر إسم الفنانة ميرهان حسين، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما شاركت متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، والذي خطفت من خلالها أنظار متابعيها.



حيث نشرت ميرهان،مجموعة من الصور، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، مرتدية فستان باللوني الزيتي والأصفر.

ويُذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين، مسلسل "الونش"، والذي شاركت في بطولته مع عدد من النجوم منهم محمد رجب، محمود عبد المغني، ميمي جمال، منة فضالي، إيهاب فهمي، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.