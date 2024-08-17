انت الأن تتابع خبر فيديو مثير للجدل.. العنقري يوجه انتقادات قوية لجيسوس بسبب خياراته في مواجهة الأهلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تناول الناقد الرياضي إبراهيم العنقري، خلال ظهوره في برنامج "أكشن مع وليد"، أداء اللاعب عبد الله الحمدان في مباراة نصف نهائي كأس السوبر بين الهلال والأهلي. وجاء ذلك في البرنامج الذي يُذاع مجاناً عبر منصة "شاهد" يوم ١٣ أغسطس ٢٠٢٤، حيث أعرب العنقري عن خيبة أمله تجاه مستوى الحمدان بالملعب، مشيراً إلى أن المدرب جيسوس قد ارتكب خطأ بإشراكه في المباراة. واضاف العنقري أن القرار بالاحتفاظ بالحمدان في الفريق والاستغناء عن صالح الشهري يثير الاستفهامات کذلك، متسائلاً عن فائدة لاعب مثل لودي للهلال في مسابقات دولية إن كان لا يقدم الإضافة المطلوبة في الدوري المحلي.

هذه التصريحات تأتي في سياق تحليل العنقري لانعكاسات الاختيارات الفنية على أداء فريق الهلال واستعداده للمنافسات العالمية، لا سيما كأس العالم للأندية. وتعكس هذه الآراء رؤية نقدية تسعى للتحسين من خلال التبصر في القرارات التكتيكية والتحضيرات الفردية للاعبين.