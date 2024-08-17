نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راغب علامة يشوق جمهوره لحفله في لبنان.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوق الفنان راغب علامة جمهوره لحفله في لبنان، وذلك من خلال نشره البوستر الرسمي للحفلة، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”، عبر خاصية “ستوري”.

وعلق “علامة” قائلا:"اشوفكم الليلة ١٧ اغسطس ".

آخر أعمال راغب علامة



يشارك أن آخر أعمال النجم راغب علامة، أغنية شو عامل فيا،والتي حازت على اعجاب الجمهور في الوطن العربي.

كلمات أغنية شو عامل فيا

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

إبعد ما في صعب عليّ روحي فداك

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

إبعد ما فيّ صعب علي روحي فداك

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

إبعد ما في صعب عليّ روحي فداك

بدي قلك

إنه قلبي ذايب غرام

لو تبعد عني

ما يضمك قلبي عيني لا تنام

بدي قلك

إنه قلبي ذايب غرام

لو تبعد عني

ما يضمك قلبي عيني لا تنام

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

إبعد ما فيّ صعب عليّ روحي فداك

روحي إنت عمري كل قلبي نداك

ما بدي غيرك يبقى حدي بدي هواك

روحي إنت عمري كل قلبي نداك

ما بدي غيرك يبقى حدي بدي هواك

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

إبعد ما فيّ صعب عليّ روحي فداك

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعيني وأقرب ليّ من حالي بلقاك



إبعد ما فيّ صعب عليّ روحي فداك

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك

شوفك بعينيّ وأقرب ليّ من حالي بلقاك

إبعد ما فيّ صعب عليّ روحي فداك

شو عامل فيّ روق عليّ ما فيّ إنساك