نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري نجوم أوريدو.. السد يكتسح قطر بخماسية والوكرة يكتفي بالتعادل أمام العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مواجهة العربي والوكرة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري نجوم أوريدو "القطري" في المباراة التي أقيمت بإستاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

الوكرة يتعادل مع العربي

وشارك لاعبنا الدولي المصري لاعب الوكرة حمدي فتحي في المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها وقدم مستوى طيب على مدار شوطي المباراة.

العربي بدأ بتشكيل أساسي على النحو التالي:

جاسم الهيل "حارس مرمى" - وسيم قداري - عبدالله المعرفي - ماركو فيراتي - أحمد فتحي - هلال السعيد - جاسم عبدالسلام - أحمد علاء عبدالمتعال - لويز مارتن - عبدو ديالو - يوسف المساكني.

بينما بدأ الوكرة بتشكيل أساسي على النحو التالي:

محمد البكري "حارس مرمى" - لوكاس مينديز - عبدالكريم حسن - عمر صلاح - أيوب عسال - حمدي فتحي - جاسينتو دالا - ريكاردو جوميز - ألكساندر شولز - نبيل ارفان - عيسى العيدوني.

الدولي القطري لوكاس مينديز قلب دفاع الوكرة تقدم لفريقه بهدف أول عند الدقيقة 58 بينما أدرك الدولي السوري عمر السومة هدف التعادل لفريقه العربي عند الدقيقة 77.

بتلك النتيجة إرتفع رصيد الفريقين للنقطة الثانية بعدما تعادلا خلال مواجهات الجولتين الأولى والثانية ليحتلا المركز السادس والسابع بجدول الترتيب العام.

السد يكتسح قطر بخماسية

وعلى جانب أخر تمكن السد من العودة لسكة الانتصارات بفوزه الكبير على حساب قطر بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بإستاد خليفة الدولي.

السد تقدم مبكرا عند الدقيقة الثانية بواسطة رافا موجيكا ثم أدرك خافيير مارتينيز التعادل لقطر عند الدقيقة 14 لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله بين الفريقين.

في الشوط الثاني فرض السد سيطرته على مجرياته ليضيف ثاني الأهداف سريعا مع بداية الشوط عند الدقيقة 48 بواسطة محمد وعد ثم أضاف زميله خوخي بوعلام ثالث أهداف السد عند الدقيقة 54 قبل أن يعود رافا موجيكا ليضيف رابع أهداف فريقه وهدفه الشخصي الثاني قبل أن يختتم معتز البسطامي خماسية السد بهدف في مرمى فريقه في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

بهذا الفوز يرتفع رصيد السد إلى 3 نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني بينما توقف رصيد قطر دون نقاط ليتذيل جدول ترتيب فرق دوري نجوم أريد’.