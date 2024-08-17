نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلاح الجو الإسرائيلي يغتال مجموعة من الشبان في مدينة جنين بالضفة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهرت لقطات فيديو لحظة قيام سلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ عملية اغتيال استهدفت مجموعة من الشبان في مدينة جنين مساء السبت.

وبثت وسائل إعلام فلسطينية لقطات للحظة سقوط صاروخ من طائرة مسيرة على سيارة كان يستقلها الشبان.

وقالت مصادر طبية فلسطينية أن شابين اثنين قتلا في الهجوم، فيما لم يتم الكشف حتى الآن عدد الأشخاص الذين كانوا في السيارة عند تنفيذ الهجوم.

ويشن الجيش الإسرائيلي هجمات متتالية وبشكل مستمر ضد مسلحين فلسطينيين في مدن شمال الضفة الغربية ( جنين وقلقيلية وطولكرم بالإضافة إلى نابلس).

وذكرت مصادر طبية أن جثماني القتيليين وصلا إلى المستشفى عبارة عن أشلاء متفحمة.

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين إلى أكثر من 635 قتيلا ومئات الجرحى، منذ 7 اكتوبر الماضي.