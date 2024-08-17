نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| "تجاهلت شروط السنوار ونتنياهو".. تسريبات من مفاوضات الدوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كثفت الدول التي تتوسط بين إسرائيل وحماس جهودها للوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية كواليس المفاوضات وتفاصيل المقترح الأمريكي.

ووفقًا لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، تعزم إسرائيل إن موقف حماس غير واضح حول المفاوضات، والسنوار لم يقوم بالرد عليهم، كما تتواجد علامات استفهام حول العوائق السياسية في إسرائيل.

ومن جانبها عزمت الصحيفة الإسرائيلية "يديعوت أحرونوت" أن الوسطاء في قمة الدوحة تجاهلوا مطالب يحيى السنوار وبنيامين نتنياهو وأرادوا حلولا حسب ما طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

"تجاهلت شروط السنوار ونتنياهو"

تفاصيل المقترح الأمريكي

حسب ما تم نقله عبر "القناة 12" الإسرائيلية، والتي نشرت تفاصيل مقترح الوساطة الأمريكية في الدوحة، فإن الوثيقة حددت قائمة الرهائن الذين سيتم إطلاقهم ومواعيد الإطلاق، وكذلك أعلنت قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل مخطوف.

وبحسب المقترح الأميركي فإنه سيتم إطلاق سراح النساء والجنود أولا، وستكون هناك أولوية لإطلاق سراح الرهائن الأحياء.

كما تقترح واشنطن أيضا إطلاق سراح أفرا منغستو وهشام السيد الذين أسرتهما حماس قبل سنوات.

ويتضمن المقترح قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي، ومن بينهم 47 أسيرا أطلق سراحهم في صفقة شاليط وأعيد سجنهم في السنوات الأخيرة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم ملخصات أكثر تفصيلا عن تحركات الجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة في قطاع غزة، خلال فترة الهدنة ووقف إطلاق النار.

وأكدت "القناة 12" أن قضية محور نتساريم لم تطرح في الوثيقة الأميركية التي قدمت في الدوحة، وسيتم مناقشتها أثناء زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل.

سد الفجوات

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر مطلعة على المحادثات قولهم، إن فرق العمل في الدوحة وتلك التي ستصل إلى القاهرة تسعى إلى على سد الفجوات حول أسماء الأسرى وأسماء الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم إضافة إلى مناقشة مسألة رفح ومحور فيلادلفيا.

بعد يوم واحد من انتهاء اجتماع "الفرصة الأخيرة" كما أطلق عليها الأميركيون، تقول مصادر مطلعة على المحادثات إن حماس لم تعط جوابا، وبالتالي فإن كل التقدم وتضييق الفجوات والتفاؤل الحذر يبقى موضع علامة استفهام كبيرة.

عاجل| "تجاهلت شروط السنوار ونتنياهو".. تسريبات من مفاوضات الدوحة

تفاؤل حذر

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا اليوم السبت، قال فيه إن فريق التفاوض الإسرائيلي أبدى "تفاؤلا حذرا" بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول الرهائن في غزة.

وجاء في البيان أن "الفريق عبر لرئيس الوزراء عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية إبرام اتفاق على أساس أحدث مقترح أمريكي".

وأضاف المكتب أنه يأمل في أن تؤدي الضغوط الشديدة على حركة حماس من الولايات المتحدة والوسطاء الدوليين إلى إنهاء معارضتها للاقتراح الأمريكي والسماح بتحقيق انفراجة