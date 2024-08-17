انت الأن تتابع خبر «برخص التراب» .. لو معاك 130 ألف جنيه بس هتاخد العربية دي .. سيارة BYD بإمكانيات عالية وبرخص التراب والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - امتلاك سيارة خاصة بك في هذه الايام هي حلم كل انسان ، حيث ان الجميع يتمني رؤية سيارة تقف امام منزله ، حيث يعد امتلاك سيارة في هذا الوقت الراهن هو امر ضروري بسبب كثرة المشاوير وصعوبة ركوب المواصلات والارهاق الشديد الذي يتعرض له المواطن ، لذلك وجود سيارة خاصة به هو أمر بات ضروريًا.
تعرف علي مواصفات سيارة BYD
- تعتبر سيارة BYD في مصر قد اصبحت من اكثر السيارات إقبالًا للشراء من قبل المواطنين ، وذلك خلال السنوات الاخيرة في جمهورية مصر العربية بسبب سعرها المعقول وامكانيات مقبولة للغاية ، ومن هنا سوف نعرض عليكم مواصفات سيارة BYD f3 :
الحالة :
- جديدة
عدد الكيلومترات:
- 5000 كم
نوع الوقود :
- بنزين
المحرك :
- 1600 سي سي
ناقل الحركة:
- يدوي/ عادي
المقدم :
- 125,000 جنيه
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