انت الأن تتابع خبر «برخص التراب» .. لو معاك 130 ألف جنيه بس هتاخد العربية دي .. سيارة BYD بإمكانيات عالية وبرخص التراب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - امتلاك سيارة خاصة بك في هذه الايام هي حلم كل انسان ، حيث ان الجميع يتمني رؤية سيارة تقف امام منزله ، حيث يعد امتلاك سيارة في هذا الوقت الراهن هو امر ضروري بسبب كثرة المشاوير وصعوبة ركوب المواصلات والارهاق الشديد الذي يتعرض له المواطن ، لذلك وجود سيارة خاصة به هو أمر بات ضروريًا.

تعرف علي مواصفات سيارة BYD

تعتبر سيارة BYD في مصر قد اصبحت من اكثر السيارات إقبالًا للشراء من قبل المواطنين ، وذلك خلال السنوات الاخيرة في جمهورية مصر العربية بسبب سعرها المعقول وامكانيات مقبولة للغاية ، ومن هنا سوف نعرض عليكم مواصفات سيارة BYD f3 :

الحالة :

جديدة

عدد الكيلومترات:

5000 كم

نوع الوقود :

بنزين

المحرك :

1600 سي سي

ناقل الحركة:

يدوي/ عادي

المقدم :