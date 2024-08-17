انت الأن تتابع خبر إطلاق أسرع سيارة كهربائية حديثة تنافس تويوتا و نيسان و تسلا وبمحرك خرافي .. ماهي مواصفات وأسعار لوتس إيميا 2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا زالت السيارات الكهربائية تواصل تعزيز تواجدها في الأسواق العالمية والعربية، فقد تمكنت مؤخرا من تحقيق شعبية كبيرة بالرغم من التنافس المستمر بين كبار مصنعي السيارات ومنها لوتس، حيث تقدم نسختها الكهربائية بالكامل “إيميا” 2025 الجديدة.

لوتس كشفت عن سيارتها الكهربائية

المقدمة عالميًا من خلال باقة من التجهيزات وسط موديلات 2025 الجديدة، وتعتمد فنيًا على محرك بقوة 603 أحصنة، حيث دعمت بنوعين من المحركات الكهربائية الأول بقوة 300 حصان بالناحية الأمامية، والآخر بالناحية الخلفية بقوة 303 أحصنة، و710 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وذلك عن فئة S.

ويمكن لهذه الفئة

الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 249 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 4.2 ثانية، وبها بطارية 800 فولت ليثيوم أيون.

وتأتي السيارة لوتس إيميا 2025

بمحرك أعلى تجهيزًا للفئة R، حيث يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 905 أحصنة تصدر من محركين، الأول بقوة 300 حصان والثاني 605 أحصنة، بالاضافة إلى عزم أقصى للدوران يقدر بـ 985 نيوتن متر، وبهذه القدرات تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 2.8 ثانية.

قدمت السيارة لوتس إيميا 2025

عالميًا بمظهر رياضي مع باقة من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس قياسها 15.1 إنش، تدعم تطبيقات أل كار بلاي وآندرويد أوتو، بالإضافة إلى عجلة قيادة مالتي فانكشن، 11 كاميرا للمتابعة، و6 رادار، إلى جانب حساسات حركة ألترا سونيك تصل إلى 12، بصمة، مقابض مخفية، جنوط رياضية، مقدمة حادة المظهر.

أسعار سيارة لوتس إيميا 2025 عالميًا