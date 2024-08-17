انت الأن تتابع خبر مبيعات السيارات الكهربائية تحقق قفزة كبيرة خلال تموز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت تقارير اقتصادية، بأن مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم شهدت قفزة مفاجئة خلال شهر (تموز) يوليو، بدعم من نمو المبيعات في الصين بأعلى وتيرة منذ بداية العام.



وبلغت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية والهجينة 1.35 مليون مركبة في يوليو، وفقا لإحصاءات شركة Rho Motion المتخصصة في أبحاث السوق، ويعادل ذلك زيادة بنسبة 21% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.



وبلغت مبيعات الصين وحدها 880 ألف سيارة بزيادة سنوية بلغت 31%، وتعد هذه أعلى وتيرة لنمو المبيعات في الصين منذ بداية 2024.



وزادت المبيعات العالمية لشركة "BYD" أكبر صانعة للمركبات الكهربائية في الصين وعلى مستوى العالم، من السيارات الكهربائية 13% خلال نفس الفترة، مقابل صعود مبيعاتها من المركبات الهجينة 44%.



وعلى صعيد أوروبا، هبطت المبيعات بنسبة 7.8% على أساس شهري في يوليو، لكنها ظلت مستقرة عند نفس مستوى الفترة المناظرة من عام 2024.



وتراجعت مبيعات ألمانيا، أكبر سوق للسيارات الكهربائية في أوروبا، بنسبة 12% منذ بداية العام الحالي .