انت الأن تتابع خبر مستحيل تصدق اللي بيحصل .. مستشارة سعودية تصعق النساء وتحذر هذا ما يحدث للرجل عند وصول سن الـ 40؟ والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قامت المستشار السعودية أثناء ظهورها في برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجيه في التصريح بارز أكدت فيه على اهمية ان تكون الزوجة مستعدة لتقبل اخطاء والاعتراف بها، وهذا في حالة إذا كانت هذه الزوجة مخطئة، وشددت على ضرورة أن تضع المرأة لنفسها خطوطا حمراء لا تتجاوزها، وذلك بما يتماشى مع الأحكام الشرعية للحلال والحرام، وقامت ايضا بالتاكيد على ضرورة أن تحترم المرأة ذاتها وتلتزم بالقيم الأخلاقية في حياتها الزوجية، وأكدت أيضا على أهمية أن يكون الزوج مدرج لاحتياجات زوجته في هذه المرحلة.
نصائح قبل الاقدام على خطوة الزواج
هناك بعض النصائح التي تساعد على نجاح العلاقة، ومنها:
- قبل الاقدام على خطوة الزواج يجب على المرأة ان تتامل نفسها بعمق و تحدد مطالبها.
- عليها أن تفكر بعناية في الشريك الذي سوف يشاركها في حياتها وتعتمد بذلك على مدى استعداده لدعمها وفهمه اهدافها التي تسعى لتحقيقها.
- الشريك الذي يدعمها ويساندها لتحقيق أحلامها ويكون بجانبها طوال الطريق.
- يجب على المرأة أن تشعر بالأمان والراحة النفسية مع الشخص الآخر وتشعر بالاطمئنان والثقة وهذا سوف يعزز من فرص نجاح هذه العلاقة
- يجب على المرأة أن تتحقق من توافق آرائها وأفكارها مع الشخص الذي سوف ترتبط به خصوصا إذا تبين أن لديه أفكارا متطرفة قد لا تتناسب مع قناعتها، لابد مناقشة هذه القضايا بشكل مفتوح وذلك قبل اتخاذ قرار الزواج، ينبغي ايضا ان يكون هناك توافق في الخلفية التعليمية لضمان بيئة مليئة بالصحة النفسية ويمكن ان تتولد فيها نقاشات وفهم متبادل وذلك على المستوى الاجتماعي، لهذا من الضروري وجود توافق وانسجام لتجنب الفروق الكبيرة التي سوف تؤدي إلى سوء الفهم أو تؤدي إلى انتهاء العلاقة بعد الزواج