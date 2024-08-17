شاهد.. جميلة عوض تتألق بأحدث ظهور

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة جميلة عوض جمهورها بصورة لها تتألق من خلالها بأحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “جميلة” وهي ترتدي فستان طويل باللون الأسود والجولد، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، واعتمدت على تسريحة شعر مناسبة مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

عقد قران جميلة عوض



سبق، كشف المخرج عادل عوض تفاصيل عقد قران ابنته الفنانة جميلة عوض، من المونتير أحمد حافظ، الذي سيقتصر الحضور فيه على أشخاص من الأسرتين فقط على أن يتم داخل منزل الفنانة، وايضا واحتفلت جميلة عوض، بعقد قرانها على المونتير أحمد حافظ، الخطبة كانت قد تمت منذ فترة، لم تكشف جميلة من قبل سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في البرامج التليفزيونية عن حالتها العاطفية فلم يكن يعلم الجمهور بدخولها في علاقة حب أو خطوبة ليتفاجئوا في الساعات الماضية بأنباء زواجها من المونتير أحمد حافظ.



أعمال جمعت جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ

ويذكر ان الفنانة جميلة عوض قد تعاونت من قبل مع المونتير أحمد حافظ في فيلم "الضيف" ومسلسل " لا تطفئ الشمس" و"هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

آخر أعمال جميلة عوض

وكان آخر أعمال الفنانة جميلة عوض هو مسلسل لانش بوكس، بطولة الفنانة غادة عادل، الذي يعرض حاليًا ضمن السباق الرمضاني 2024، حيث قدمت الفنانة فيه شخصية ندى، جسدت شخصية ندى، تبحث عن شخص يدعى يوسف أو ياسين في محل إلكترونيات، تدور أحداث العمل حول دراما كوميدية تتبع حياة ثلاث نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حلول لمشاكلهن.