نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء مع حمزة نمرة على dmc الليلة من العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أجرت مراسلة قناة "dmc" شرمندة الدسوقي، حوارًا حصريًا مع الفنان حمزة نمرة قبل حفله بمهرجان العلمين الجديدة.

تحدث حمزة نمرة خلال اللقاء الذي يعرض مساء اليوم السبت في برنامج "المهرجان" الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، على قناة "dmc" في التاسعة مساء، عن وجوده في مدينه العلمين الجديدة وكيف استعد لأولى حفلاته في مصر وجولاته الغنائية القادمة وما هي مشروعاته الغنائية القادمة.

وتجذب الدورة الثانية من مهرجان العلمين الأنظار بصورة مدهشة، خاصة بعدما شهدت خلال الأيام الماضية العديد من المفاجآت المناسبة لمختلف أذواق الأسرة المصرية إلى جانب كل محبي الترفيه من كافة البلدان.

ويؤكد ذلك مكانة مدينة العلمين كواحدة من أهم المدن السياحية على شريط ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي المنطقة العربية.

أخر أعمال حمزة نمرة

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان حمزة نمرة أغنية يا سفينة والتي احتلت المركز الثالث على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بنسب مشاهدة مرتفعة في أقل من 24 ساعة من طرحها.

وتقول كلمات الأغنية: “بوصلة شاكك في اتجاهها دوامات في البحر جاية واللي بيطمن لي قلبي في السفر صورتك معايا توهة والمشهد ضبابي كل مدى الليل يليل يمكن الحيلة قليلة بس أملي مش قليل رايحة بينا فين يا رحلة وفين هترسي يا سفينة كل مدى الموج بيعلى وإمتى نوصل المدينة رايحة بينا فين يا رحلة وفين هترسي يا سفينة كل مدى الموج بيعلى وإمتى نوصل المدينة بكرة مش مضمون وأصلا النهار ده حيرة أكثر هو قلقي من نصيبي عمره قدم ولا أخر دفة المركب يا دايرة كعبي طول العمر داير آه يا قبطان روحه حايرة كل رحلة وليها آخر رايحة بينا فين يا رحلة وفين هترسي يا سفينة كل مدى الموج بيعلى وإمتى نوصل المدينة رايحة بينا فين يا رحلة وفين هترسي يا سفينة كل مدى الموج بيعلى وإمتى نوصل المدينة وصليني يا موجة