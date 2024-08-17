نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفيش حلول في إيدي.. رسالة غامضة من مي عز الدين لجمهورها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة مي عز الدين قلق جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، بعد نشرها رسالة غامضة صباح اليوم، تكشف من خلالها مرورها بأزمة نفسية كبرى، وكتبت: عندي غصة في قلبي بحاول بقدر ما أوتيت من قوة إني أتجاهلها، وأتجاهل أسبابها، لأن مفيش حلول في إيدي، ولكن ينتهي بيا المطاف كل يوم بالفشل، ولا يسعني سوى قول أحدهم “الله قدر هذا.. والله كفيل به"، الله يكفلنا برحمته الواسعة وعفوه ورضوانه ويرينا ما يقر أعيننا ويشرح صدورنا آمین.

مي عز الدين تكشف سبب غيابها عن اللقاءات التلفزيونية

كشفت الفنانة مي عز الدين خلال حلولها ضيفة على برنامج "صباح العربية"، عن سبب غيابه عن اللقاءات التلفزيونيه، قالت مي: الابتعاد دا بيبقى عشان طاقة الإنسان، لما بنركز في كذا حاجة، في الشغل وفي اللقاءات ووسائل التواصل الاجتماعي، كان في توقيت حسيت إن كدة كتير، بياخد من الطاقة، اطلع واتكلم لما يبقى في عندك عمل، في شيء تتكلم عنه، لكن في المطلق كدة حسيت إنه كتير، فقللت شوية حلوين، مؤخرًا الضحك بقى صعب، والجمهور نفسه مبقاش ميال للكوميدي، والفنان غصب عنه لما بيعمل حاجة كتير بيبقى عايز يغير، وأنا مبعرفش أمثل كذا حاجة في وقت واحد، وكونك تبقي بطلة مسلسل ويتباع باسمكِ الكلام ده عايز تركيز جدًا في الأول، لأنك داخلة منطقة جديدة عليكِ، وبصراحة أنا اتبسطت أوي في تمثيل التليفزيون".

مي عز الدين لأول مرة في عمل مسرحي تحت عنوان زواج اصطناعي

ومن ناحية أخرى، شاركت مي عز الدين لأول مرة في عمل مسرحي تحت عنوان زواج اصطناعي، في السعودية، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض، وتجسد عزالدين خلال العرض شخصية شروق التي تتعرض لأزمة في ليلة زفافها فتلجأ لخبير علاقات عاطفية، يجري لها تجربة حديثة مع زوجها، بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلها تعيد التفكير في مشروع زواجها بالكامل.

آخر أعمال الفنانة مي عز الدين

وكان آخر أعمال الفنانة مي عز الدين في الدراما هو مشاركتها في مسلسل "سوق الكانتو" الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، دارت أحداث المسلسل في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.