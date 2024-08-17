عاجل - وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني التطورات بالمنطقة وجهود مصر للتهدئة

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية إيران بالوكالة علي باقري كني، وذلك في إطار متابعة التطورات بالمنطقة والجهود المصرية للتهدئة.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الاتصال يأتي في إطار المساعي المصرية المُكثفة التي تستهدف احتواء التصعيد الذي تشهده المنطقة، والحرص على التواصل المُستمر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة لتخفيف حدة التوتر التي يشهدها الإقليم.

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني التطورات بالمنطقة وجهود مصر للتهدئة

كما جرى خلال الاتصال مناقشة الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أكد د. عبد العاطي أن مصر لن تألوا جهدًا لإنهاء المعاناة الإنسانية غير المسبوقة للشعب الفلسطيني، وأن المجتمع الدولي أصبح مدركًا أكثر من أي وقت مضي لضرورة وقف الحرب وإنجاز صفقة تبادل الرهائن والأسري.

وأكد وزير الخارجية كذلك على أهمية العمل على احتواء أي تصعيد في المنطقة بسبب الحرب في غزة، وشدد على ضرورة تفادي مخاطر توسيع رقعة الصراع الحالي، والتي لن تؤدي إلا لمزيد من عدم الاستقرار وتهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين. كما استعرض د. عبد العاطي الاتصالات الإقليمية والدولية التي تجريها مصر لتحقيق هذا الهدف، وبما يخدم جميع شعوب المنطقة، مؤكدًا على أن هناك مصلحة مصرية في وقف التصعيد.

واختتم المُتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن "باقري" أعرب خلال الاتصال عن تقديره للجهود المصرية الحالية والمسئولية التي تتحملها مصر لوقف الحرب في غزة والتهدئة، مؤكدًا على اهتمامه باستمرار التواصل بين البلدين بهدف العمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة.