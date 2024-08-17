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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أصول صندوق الثروة القطري تقفز إلى 526 مليار دولار منذ بداية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 17 أغسطس 2024 05:08 مساءً - سي إن بي سي_ قفزت قيمة أصول جهاز قطر للاستثمار – صندوق الثروة السيادي القطري – منذ بداية عام 2024 بنسبة 22.6% و بواقع 97 مليار دولار، لتصل إلى 526 مليار ريال دولار.
و بحسب أحدث تصنيف صادر عن معهد صناديق الثروة السيادية، فقد دعم أصول الصندوق السيادي القطري العوائد الكبرى للمحفظة الاستثمارية و الموزعة قطاعياً و جغرافيا على جميع قارات العالم، علاوة على الارتفاعات التي حققتها الأسواق الأوروبية والأمريكية و لعبت دورا كبيرا في تعزيز عوائده.
هذا و حافظ جهاز قطر للاستثمار على المرتبة الثامنة عالميا، فيما بلغ حجم إنفاقه 5.9 مليار دولار في عام 2023.
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