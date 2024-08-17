انت الأن تتابع خبر ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب بالسعودية وعيار 21 يسجل هذا الرقم .! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يرصد ارتفاع أسعار الذهب اليوم في السعودية، حيث تظهر البيانات المالية في الخميس الموافق لـ15 أغسطس 2024، اختلافات في أسعار عيارات الذهب المختلفة في بداية التعاملات بسوق المعدن الأصفر. وتشير الأرقام المعلنة إلى أن أسعار الذهب، بعدة عيارات،
قد سجلت القيم التالية:
- - بلغ سعر الذهب عيار 10 نحو 123.33 ريال سعودي، ما يعادل 32.86 دولار أمريكي.
- - وصل سعر الذهب عيار 14 إلى 172.67 ريال سعودي، أو ما يوازي 46.01 دولار أمريكي.
- - سجل الذهب عيار 18 قيمة 222.01 ريال سعودي، أي حوالي 59.15 دولار أمريكي.
- - ارتفع سعر الذهب عيار 21 ليصل إلى 259.01 ريال سعودي، ما يقارب 69.01 دولار أمريكي.
- - أخيراً، بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 271.34 ريال سعودي، أو 72.30 دولار أمريكي.
- تجدر الإشارة إلى أن استقرار وتقلبات أسعار الذهب تأتي نتيجة لعدة عوامل اقتصادية عالمية تؤثر على الطلب والعرض في الأسواق. يشار إلى أن الذهب يعد ملاذاً آمناً للمستثمرين خلال فترات الاضطراب الاقتصادي والسياسي، مما يزيد من إقبال المستثمرين والمقتنين عليه في زمن الأزمات.