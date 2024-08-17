هذه المدينة السعودية تقدم أشهى المأكولات البدوية بمذاق فريد من نوعه؟

انت الأن تتابع خبرهذه المدينة السعودية تقدم أشهى المأكولات البدوية بمذاق فريد من نوعه؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مدينة عنيزة عاصمة محافظة عنيزة التي تتبع منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية وتتميز بموقعها الاستراتيجي الهام لوقوعها في الجزء الشمالي الأوسط من هضبة نجد إلى الجنوب من مجرى وادي الرمة مما أكسبها أهمية تاريخية علاوة على تواجد العديد من المعالم السياحية والأثرية بها والفنون الشعبية والمطاعم ومراكز التسوق وغيره، وفي هذا المقال سوف نسلط الضوء على أشهر مطاعم المدينة.

مطعم لقمة تمام

يقع في الشبيلي، السليمانية، عنيزة.

يقدم المطعم كثير من الأطباق التركية من خلال استيراد اللحوم المجمدة من أستراليا ونيوزيلندا، واستيراد الدجاج المجمد من الإمارات والبرازيل وغيرها من المأكولات.

يفتح المطعم ابوابه للجمهور يوميا من الساعة 06:00 مساء حتى الساعة 04:00 صباحا.

للتواصل: 557 000 380

مطعم مشويات القمر

يقع في حي الريان 4569 ، عنيزة.

يتميز هذا المطعم بالنظافة والخدمة الجيدة عالية الجودة علاوة على وجود أمهر الطهاة به.

يعتبر من أشهر المطاعم في تقديم المشويات.

يقدم مجموعة متنوعة من صواني الفرن المطبوخة مثل مقلقل اللحم، ومقلقل الدجاج، والكباب الهندي والكفتة.

أوقات العمل كل يوم من الساعة 09:00 صباحا – 12:00 صباحا.

يتم التواصل مع المطعم من خلال الرقم التالي:

503 980 127

مطعم زمان الخير

يقع مطعم زمان الخير الذي يتميز بروعة وتصميم ديكوراته في شارع ولي العهد، عنيزة، القصيم.

يقدم خيارات متنوعة من المشويات، والأطباق الرئيسية، والمقبلات من مختلف مطابخ دول العالم.

مزود بأماكن خاصة للعائلات والحفلات.

أوقات العمل بالمطعم كل يوم من الساعة 12:30 مساء حتى الساعة 01:30 صباحا.

مطعم برجر أفينو