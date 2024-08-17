نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من ديزيريه بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح باريس سان جيرمان في الحصول علي خدمات الفرنسي الواعد ديزيريه دوي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

حيث أعلن العملاق الفرنسي عبر موقعه الرسمي عن إتمام التعاقد مع ديزيريه حتي يونيو 2029، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

ووفقًا لما ذكرته تقارير فرنسية، فإن صفقة انتقال اللاعب الفرنسي إلي باريس سان جيرمان بلغت 60 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلي دخول بايرن ميونخ الألماني في صراع مع باريس سان جيرمان، إلا أن الأمور المالية حسمت الصفقة لصالح الفريق الباريسي.

باريس سان جيرمان يضم ديزيريه دوي

وأجري الفرنسي ديزيريه دوي حوارا مع الموقع الرسمي للعملاق الفرنسي بعد الانضمام بشكل رسمي إلي الفريق.

وقال ديزيريه "أنا سعيد بالانضمام إلى باريس سان جيرمان، أنا متحمس حقًا، وسعيدة وفخور أيضًا".

وأضاف" إنه حلم أصبح حقيقة، لا أطيق الانتظار لاكتشاف حديقة الأمراء بقميص باريس سان جيرمان واللعب أمام هؤلاء المشجعين".

وشارك الواعد ديزيريه البالغ من العمر 19 عاما مع فريقه السابق ستاد رين الفرنسي في 42 مباراة، أحرز خلالهم 4 أهداف، وصنع 5 تمريرات حاسمة.

