نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحة يفوز على الاسماعيلى بثنائية ويصعد للمركز الرابع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه على نظيره الاسماعيلى بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

افتتح حسام حسن التسجيل فى الدقيقة 47 وأضاف فادى فريد الهدف الثاني فى الدقيقة 53 من ضربة جزاء.

وبذلك يرتفع رصيد سموحه إلى 54 نقطة ويحتل المركز الرابع وينتظر نتيجة لقائى الأهلى مع فيوتشر غدًا والاتحاد السكندرى مع المصرى بعد غدًا

وفى حاله عدم فوز فيوتشر والمصرى ينهى سموحه المسابقة وهو فى المركز الرابع رسميا.

جاءت المباراة حماسيه متوسطة المستوى فى شوطها وحرص الجهاز الفنى لكل فريق على منح راحه لبعض اللاعبين الأساسيين استعدادًا للقاء الفريقين يوم الثلاثاء القادم فى كأس مصر.

وتبادل الفريقين السيطرة على منتصف الملعب ولعب الاسماعيلى بعشر لاعبين بعد طرد عبد الرحمن الدح فى الدقيقة 28 ولاحت لفريق سموحه فرصتين محققتين للتهديف الأولى من تسديدة لإسلام جابر بجوار المرمى والثانية من تسديدة لفادى فريد ارتطمت بالعارضة لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وفى الشوط الثاني كثف سموحه من هجومه واستطاع تسجيل هدفين فى الدقائق العشرة الأولى.

سجل حسام حسن الهدف الأول فى الدقيقة 47 من تمريرة طوليه داخل منطقة جزاء الاسماعيلى ارتدت له ليسددها فى المرمى وأضاف فادى فريد الهدف الثاني في الدقيقة 53 من ضربة جزاء.

وعقب الهدف الثانى حاول الاسماعيلى تقليص الفارق إلا إنه تأثر بالنقص العددى بالإضافة إلى غياب الأساسيين وحاول سموحه تسجيل الهدف الثالث الإ ان دفاع الدراويش تصدى لهجمات الفريق الأزرق لتنتهى المباراة بفوز سموحه بهدفين دون رد.