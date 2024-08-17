عاجل| سيزامل صلاح.. لاعب عربي جديد على رادار ليفربول قبل نهاية الميركاتو

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أحمد جودة - القاهرة - يستهدف نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع لاعب عربي ضمن فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بهدف تعزيز تشكيلته تحت قيادة مدربه الجديد آرني سلوت.

كان ليفربول قد أعلن عن التعاقد مع سلوت ليتولى تدريب الفريق خلفًا للمدرب الألماني يورجن كلوب، الذي رحل عن النادي بنهاية الموسم الحالي.

لاعب عربي جديد على رادار ليفربول

ورغم ارتباط ليفربول بالعديد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أنه لم يُتمم أي صفقات حتى الآن.

وفقًا لما ذكره الصحفي التركي أكرم كونور، فإن ليفربول يركز اهتمامه على ضم الظهير الأيسر لنادي ولفرهامبتون، ريان آيت نوري، اللاعب الجزائري الدولي.

وأضاف كونور أن ليفربول قد بدأ بالفعل محادثاته مع نادي ولفرهامبتون لبحث إمكانية التعاقد مع آيت نوري ونقله إلى ملعب "الأنفيلد".

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية ليفربول لتعزيز مركز الظهير الأيسر، حيث يسعى النادي لإيجاد منافس قوي للاعب آندي روبرتسون في هذا المركز. من جانبه، حدد ولفرهامبتون سعر بيع آيت نوري بما يتراوح بين 40 و45 مليون يورو، مع العلم أن اللاعب نفسه متحمس للانتقال إلى ليفربول ويرغب في استغلال الفرصة للعب في أحد أفضل الأندية في الدوري الإنجليزي.