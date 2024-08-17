استقبل قناة الفجر الجزائرية على النايل سات والعرب سات بجودة عالية

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رياض - احمد صلاح - يتم البحث عن خطوات تحميل قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات، حيث تعد من أهم القنوات الفضائية التي تقدم العديد من المسلسلات الدرامية التاريخية المميزة أهمها مسلسل قيامة عثمان بالإضافة إلى مسلسل صلاح الدين الأيوبي ومن المقرر عرض هذا المسلسل على شاشة قناة الفجر الجزائرية في شهر سبتمبر القادم لذا يتم البحث عن التردد الجديد الخاص بهذه القناة وكيفية تحميل القناة على التلفاز تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

إليكم الآن التردد الجديد الخاص بالقناة لكي تتمكن من متابعة مسلسل المؤسس عثمان على شاشة قناة الفجر وذلك من خلال الآتي.

يمكنك إضافة قناة الفجر الجزائرية من خلال إدخال التردد التالي وهو كما يلي 12034

معدل الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6

معدل الترميز هو 27500.

الجودة عالية HD.

تردد قناة الفجر على القمر الصناعي عرب سات

يتم عرض العديد من المسلسلات الدرامية على شاشة قناة الفجر لذلك سيتم التعرف على التردد الجديد من خلال الآتي.

لاستقبال هذه القناة الفضائية على القمر الصناعي عرب سات لابد من إدخال التردد التالي 11034

معدل الترميز هو 27500.

معدل الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6

الجودة HD.

طريقة ضبط قناة الفجر الجزائرية على التلفاز

عن طريق بعض الخطوات البسيطة سوف يتم التعرف على خطوات استقبال هذه القناة على التلفاز.