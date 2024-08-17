نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاسترو يحدد تشكيل النصر لمباراة الهلال في السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر، على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ومنافسه التقليدي الهلال اليوم الموافق 17 أغسطس الحالي في لقاء قوي وحاسم بينهم بستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز ضمن منافسات دور نهائي كأس السوبر السعودي.

موعد مباراة الهلال ضد النصر

وتنطلق صافرة مباراة الهلال والنصر مساء السبت في تمام الساعة 7:15 بتوقيت القاهرة.

وتأهل النصر إلى نهائي كأس السوبر السعودي بعد فوزه على التعاون بثنائية.

تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال