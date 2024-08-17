نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره ومنافسه التقليدي النصر اليوم الموافق 17 أغسطس الحالي في لقاء قوي وحاسم بينهم بستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز ضمن منافسات دور نهائي كأس السوبر السعودي.

موعد مباراة الهلال والنصر

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والنصر مساء السبت في تمام الساعة 7:15 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:15 بتوقيت أبوظبي.

كيف تأهل الهلال والنصر؟

وانتصر الزعيم على نظيره أهلي جدة بنتيجة 4/1 بضربات الجزاء بعد انتهاء الوقت الإصلي للمباراة 1/1 وفاز النصر أمام التعاون بهدفين نظيفين سجلهم أيمن يحيى صنع كريستيانو رونالدو وسجل الهدف الثاني النجم البرتغالي أيضا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.