انت الأن تتابع خبر بالأسماء .. قطع الكهرباء عن أكثر من 10 مناطق في هذه المحافظة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من الأماكن الواقعة في نطاق محافظة قنا ، قطع الكهرباء اليوم السبت الموافق 17 أغسطس الجاري،
بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين
- وكشفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، التفاصيل الكاملة حول قطع الكهرباء في بيانه الذي نشرته على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، حيث سيتم قطع التيار لمدة 3 ساعات بداية من الساعة الرابعة صباحًا حتى السابعة صباحًا من نفس اليوم
أماكن قطع الكهرباء
- وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، أنه سيتم قطع الكهرباء بسبب إجراء أعمال الصيانة بلوحة توزيع التعاونيات.، مشيرة إلي أن الأماكن التي سوف تتأثر بذلك هي مغذى الجزيرة – السمطا – الظهير الصحراوي – أبو دياب – العطيات، كما سيتم قطع التيار عن منطقة بين المحطات – منطقة الأوقاف- منطقة عمارة الأوقاف- منطقة الجوزات – منطقة البحث الجنائي- المسطات المائية – الراهبات السبت من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 9 صباحا، نظرًا لإجراء أعمال صيانة نصف سنوية على أكشاك مدينة نجع حمادي
- وتهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم خلال تلك الفترة المذكورة، يمكن الاتصال من خلال الخط الساخن لأعطال الكهرباء بالمحافظة على الرقم الموحد 121، لتقديم أي شكاوى، مشيرة إلى أن الخدمة مستمرة على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع