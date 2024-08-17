انت الأن تتابع خبر التنمية المحلية: توفير 5 آلاف قطعة أرض لمشروعات حياة كرمية بالمرحلة الثانية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس السيسى “حياة كريمة”، انتهت من 27 ألف مشروع فى القرى المستهدفة، يخص الوزارة منها 323 مشروعا وهى مجمعات الخدمات الحكومية جميعها تحت التشغيل، بالإضافة إلى 351 مشروعا ما بين حماية مدنية وأسواق ومواقف.

وأشارت الوزيرة

في تصريحات لمحررى الوزارة، إلى أن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، بدأت بالفعل حيث تم توفير 5 آلاف قطعة أرض فى المحافظات لمشروعات المرحلة الثانية، بالإضافة إلى توفير خرائط الأراضى والأحوزة العمرانية الخاصة بهذه الأراضى ويجرى الآن مراجعتها مع شركات المياه والكهرباء والغاز، تمهيدا لبدء العمل فى المشروعات.

وكشفت وزيرة التنمية المحلية