باريس يكتسح لوهافر بالدورى الفرنسي
استهل باريس سان جيرمان حملة دفاعه عن لقبه، بالفوز على مضيفه لوهافر بأربعة أهداف لهدف، خلال المواجهة التي جمعتهما، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للدوري الفرنسي لكرة القدم للموسم الجديد (2024 - 2025 ).
سجل رباعية فريق العاصمة كل من الكوري الجنوبي لي كانغ إن، وعثمان ديمبلي، وبرادلي باركولا، وراندال كولو مواني من ركلة جزاء في الدقائق (3 و85 و86 و90)، فيما سجل هدف لوهافر جوتيير لوريس في الدقيقة (48).
وستستكمل الجولة اليوم السبت بمباريات موناكو (وصيف الموسم الماضي) مع سانت إيتيان الصاعد مجددا من الدرجة الثانية، ومرسيليا مع مضيفه بريست،ثالث ترتيب الموسم الماضي، والذي يستعد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.
كما سيلتقي ريمس مع ضيفه ليل الصاعد للمرحلة النهائية في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، على أن تختتم منافسات الجولة الأولى بخمس مباريات بعد غدٍ الأحد، أبرزها أنجيه مع لانس، ورين أمام ليون، وأوكسير أمام نيس، ومونبيلييه مع ستراسبورغ، وتولوز مع نانت.
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