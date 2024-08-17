أخبار اليمن : مطالبات أممية بهدنة إنسانية في غزة

مطالبات أممية بهدنة إنسانية في غزةطالبت منظمة الصحة العالمية اليوم "بهدنة إنسانية" في قطاع غزة لتنظيم حملة عامة للتحصين ضد شلل الأطفال.

وأفادت المنظمة العالمية في بيان مشترك مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسف" أن الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس ستسمح للأطفال والأسر بالوصول إلى المنشآت الصحية بأمان.

وتخطط المنظمات الأممية لتطعيم أكثر من 640 ألف طفل في قطاع غزة على دفعتين في أواخر أغسطس وشهر سبتمبر ، مؤكدة أنه لن يكون من الممكن تنظيم الحملة دون هدن إنسانية ووقف القتال في قطاع غزة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن هناك حاجة عاجلة لتنظيم الحملة بعد ظهور أعراض الشلل على ثلاثة أطفال في غزة، وهو علامة شائعة للعدوى بشلل الأطفال.