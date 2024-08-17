نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل هشام ماجد تعرف على المرشحين لفيلم إكس مراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عُرض بجميع دور العرض فيلم "إكس مراتي" وحقق الفيلم نجاح كبير وإشادات من الجمهور بأنه تجربة كوميدية متكاملة .



وحل الفنان هشام ماجد والمخرج معتز التوني كضيوف مع الإعلامي عمرو الليثي في سهرة خاصة من العلمين وتحدثوا عن كواليس فيلم إكس مراتي.

تصريحات معتز التوني



وكشف المخرج معتز التوني أنه عرض العمل على محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز قبل هشام ماجد قائلًا:"تايسون" كان أول ممثل تم ترشيحه للفيلم، وكان كريم محمود عبد العزيز من بعده ولكنه كان مشغولا، وأنا تحدثت مع هشام ماجد من سنتين ونصف عن الفيلم وعندما انسحب كريم نتيجة انشغاله، تحدثت مع هشام ووافق، ووجود هشام في الفيلم عمل إضافة كبيرة".

قصة فيلم إكس مراتي



تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي ، ويظهر هشام ماجد بشخصية دكتور نفسي متزوج من أمينة خليل التي تمتلك بيوتي سنتر ولكن يظهر حبيبها السابق وهو محمد ممدوح ويبدأ يطاردهم وتتوالى المواقف الكوميدية الاجتماعية .

أبطال فيلم إكس مراتي



ويشارك في الفيلم عدد من النجوم منهم هشام ماجد ، أمينة خليل ، محمد ممدوح ، خالد كمال ، علي صبحي، وهو فكرة وإخراج معتز التوني.