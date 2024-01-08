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Succession  يحصد أفضل مسلسل "دراما" من جوائز جولدن جلوب 2024

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أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورتها رقم 81 لعام 2024، بحضور كوكبة من كبار نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود.

 

وأعلنت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، عن حصد مسلسل Succession   لجائزة أفضل مسلسل "دراما" من جوائز جولدن جلوب.

 

وكان مرشحا لنفس الفئة من الأعمال التليفزيونية، كل من مسلسل “1923”، ومسلسل “The Crown”، ومسلسل “The Diplomat”، ومسلسل “The Last of Us”، ومسلسل “The Morning Show”، ومسلسل “Succession”.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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