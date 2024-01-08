نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Succession يحصد أفضل مسلسل "دراما" من جوائز جولدن جلوب 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورتها رقم 81 لعام 2024، بحضور كوكبة من كبار نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود.

وأعلنت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، عن حصد مسلسل Succession لجائزة أفضل مسلسل "دراما" من جوائز جولدن جلوب.

وكان مرشحا لنفس الفئة من الأعمال التليفزيونية، كل من مسلسل “1923”، ومسلسل “The Crown”، ومسلسل “The Diplomat”، ومسلسل “The Last of Us”، ومسلسل “The Morning Show”، ومسلسل “Succession”.