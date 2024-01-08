نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Poor Things يحصد جائزة أفضل فيلم "موسيقي وكوميدي" من جوائز جولدن جلوب 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورتها رقم 81 لعام 2024، بحضور كوكبة من كبار نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود.

وأعلنت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، عن حصد فيلم Poor Things لجائزة أفضل فيلم سينمائي "موسيقي وكوميدي".

وكان مرشحا لنفس الفئة من الأعمال السينمائية، كل من فيلم “Barbie”، وفيلم “Poor Things”، وفيلم“American Fiction”، وفيلم “The Holdovers”، وفيلم “May December”، وفيلم “Air”.