نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ليلي جلادستون" تحصد أفضل ممثلة رئيسية بفيلم "دراما " من جوائز جولدن جلوب 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورتها رقم 81 لعام 2024، بحضور كوكبة من كبار نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود.

وأعلنت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، عن حصد الممثلة ليلي جلادستون لجائزة أفضل ممثلة رئيسية بفيلم "دراما".

وكان مرشحا لنفس الفئة من الأعمال السينمائية، كل من ليلي جلادستون عن دورها في فيلم " Killers of the Flower Moon "، وكاري موليجان عن دورها في فيلم "Maestro"، وساندرا هولرعن دورها في فيلم " Anatomy of a Fall "، وأنيت بينينج عن فيلم "Nyad"، وجريتا لي عن دورها في فيلم "Past Lives"، وكايلي سبايني عن دورها في فيلم "Priscilla".