نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيمون: ضهري أنكسر بوفاة والدي وهو من اختار أسم سيمون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة سيمون في برنامج واحد من الناس مع الاعلامي عمرو الليثي عن نشاتها وأسرتها ، ان أجدادي من الصعيد ووالدتي من الشرقية وعيشت حياتي في شبرا، وكانت وفاة والدي مفاجأة لي وكنت حزينة وكانت صدمة في حياتي في سنة ١٩٩١، وعلمت بعد ذلك إنه كان هناك سم في الفسيخ وكانت هناك عائلات وناس كتير ماتت بسبب هذه الأزمة في هذه السنة.

واضافت خلال حلولها ضيفة بواحد من الناس مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي وشعرت ان ضهري أتكسر بوفاة والدي، ولكني تحملت وقاومت واستمريت ، ودائما اتحدث معه ومع والدتي وانهارت بالبكاء وتوجهت بالدعاء لهما،.

مشيرةً إلي إنه ا قدمت اغنية الملكة واغنية يارب تكوني مرتاحة وهي اغاني لوالدتها.

واوضحت ايضا بشأن د راراستها قائله درست في مدرسة الراهبات وتأثرت شخصيتي بدراستي في المدرسة وكنا نقوم بأعمال خيرية ومازالت علي تواصل مع أصدقاء المدرسة واسباب تسميتها سيمون قالت ان والدي هو من اسماني ومعناها مستجابة الدعاء وترجع إلى مطربة فرنسية شهيرة، وانا درست باللغة الفرنسية وكان مفروض ان ادخل اقتصاد وعلوم سياسة ولكني التحقت بالجامعة الأمريكية وكانت حفلة الفنان مدحت صالح وكانت صدفة ان اشارك بالغناء ونجحت .

نبذة عن سيمون

ممثلة ومغنية مصرية درست في مدارس الراهبات، وهي خريجة كلية الآداب قسم لغة فرنسية ودرست أيضًا في الجامعة الامريكية، بدأت مشوارها الغنائي عندما شاركت في مهرجان الصداقة المصرية اليونانية باغنية باللغة اليونانية، ولتأتيها الفرصة كممثلة بالمشاركة في فيلم (يوم حلو ويوم مر) عام 1988، لتتوالى بعدها أعمالها والتي من أبرزها (آيس كريم في جليم، زيزينيا)، وفي المسرح شكلت ثنائيًا مع الفنان محمد صبحي من خلال مسرحيات (كارمن، لعبة الست، سكة السلامة).

بينما على صعيد الغناء ففي رصيدها 6 ألبومات غنائية، ومن أشهر أغنياتها (مش نظرة وإبتسامة، تاكسي، خاف مني)، غابت عن الفن وخاصة الغناء عدة سنوات لكنها عادت بقوة كممثلة بدور البطولة في رمضان 2015 في مسلسل (بين السرايات) وقدمت شخصية (صباح) ولاقت نجاحا واستحسانا من الجمهور والنقاد.