سيمون تكشف عن تجربتها بفيلم يوم حلو ويوم مر وكواليس لقاءها بسيدة الشاشة العربية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة سيمون عن مشاركتها بفيلم يوم حلو ويوم مر أنها تجربة رائعة مع المخرج خيري بشارة و قالت التقيت مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وهي شديدة الرقي والإنسانية واستقبلتني بحفاوة .

و أضافت خلال حلولها ضيفة بواحد من الناس عن مشهد حرق نفسها بالفيلم ، قالت الجميع دعمني لتقديم المشهد الاصعب لي والمخرج قالي لي خدي بالك اللبس هيتحرق وهنعمل مشهد من مرة واحدة، والمفروض أنا اسكب الماء علي رأسي، واول ما ولعت الكبريت النار طلعت، وكان مشهد مرعب وتقريبا اغمي عليا وكنت مش شايفه حاجه وكنت خايفه اكون موت ولا عايشه، ووجدت السيدة فاتن حمامة خايفة عليا .

وعن فيلم أيس كريم في جليم مع عمرو دياب وحسين الامام وأشرف عبد الباقي وكان من اوائل الافلام الشبابية، وانا وقتها كنت قدمت فيلمين وكذلك عمرو، وكانت روح حلوة واغاني طوال التصوير.

من هي سيمون ؟

حاصلة على ليسانس في اللغة الفرنسية وآدابها من كلية الآداب، جامعة عين شمس، بدأت مشوارها الفني كمغنية بمشاركتها في «مهرجان الصداقة المصرية اليونانية» بأغنية باللغة اليونانية، قدمت أيضًا العديد من الأعمال الغنائية الناجحة في أوائل تسعينيات القرن العشرين.

وكان من أشهرها «مش نظرة وابتسامة» و«ساعتي مش مظبوطة» و«بتكلم جد» مع المغني حميد الشاعري، دخلت مجال التمثيل بمشاركتها مع الفنانة فاتن حمامة في فيلم يوم مر ويوم حلو عام 1988 توالت أعمالها وقدمت العديد من الأعمال في التلفزيون والمسرح.

و حصلت على جائزة أفضل ممثلة مسرح مصرية ب مصر عام 2000، و هي متزوجة من الناشط السياسي «محمد غنيم».