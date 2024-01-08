نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيمون: تجربتي مع الفنان محمد صبحي من التجارب الفنية المهمة في حياتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة سيمون ف ي برنامج واحد من الناس للاعلامي عمرو الليثي، عن تجربتها في المسرحية مع النجم محمد صبحي " و لعبة الست، سكة السلامة، كارمن " واجابت إنه ا انتهت من مسلسل مع الفنان جميل راتب وتقابلت مع استاذ صبحي وكان يريد ان يراني وجهًا لوجه، وكانت فترة فنية مهمة جدًا لي وإنتعاش من حيث الغناء والتمثيل.

و أضافت أن أستاذ صبحي هو من دعمني للقيام بدور مهم في كارمن وعندما استمعت للدور، تمنيت ان اشارك وبالفعل قدمت الدور ونجحت بشدة.

وتابعت خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي، انني قدمت ايضًا مسرحية "لعبة الست " وكان دور مختلف وانا مدينة بالفضل للأستاذ محمد صبحي وهو من رشحني ودعمني بشدة وكان مؤمن بقدراتي وإمكاناتي ، وايضًا دوري بمسرحية سكة السلامة ونجاح المسرحية وكانت تجربة مهمة لي.

و تابعت أستاذ صبحي هو من أختارني ورشحني وشاهد فيا تركيبة خاصة جدًا واختارني وعن كواليس عملها مع الاستاذ صبحي بفارس بلا جواد والمسرحيات الثلاث تحدثت قائلة كنا نجلس ونضع المقترحات ونتشاور في المشاهد وهكذا في جميع التفاصيل الخاصة وتجربتي مع الفنان محمد صبحي من اهم التجارب في حياتي، مشيرة إلى اننا لا بد ان ندعم كل النماذج الإيجابية بشكل عام.

نبذة عن سيمون

سيمون حاصلة على ليسانس في اللغة الفرنسية وآدابها من كلية الآداب، جامعة عين شمس، بدأت مشوارها الفني كمغنية بمشاركتها في «مهرجان الصداقة المصرية اليونانية» بأغنية باللغة اليونانية.

و قدمت أيضًا العديد من الأعمال الغنائية الناجحة في أوائل تسعينيات القرن العشرين وكان من أشهرها «مش نظرة وابتسامة» و«ساعتي مش مظبوطة» و«بتكلم جد» مع المغني حميد الشاعري، دخلت مجال التمثيل بمشاركتها مع الفنانة فاتن حمامة في فيلم يوم مر ويوم حلو عام 1988 توالت أعمالها وقدمت العديد من الأعمال في التلفزيون والمسرح.

هي متزوجة من الناشط السياسي «محمد غنيم»، وعام 2000 مصر حصلت على جائزة أفضل ممثلة مسرح مصرية.