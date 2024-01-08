أحمد العوضي: مفيش فرصة ليا في أول بطولة أحسن من إنها تكون مع المخرج خالد يوسف وروائع أسامة أنور عكاشة

القاهرة - محمد ابراهيم - *أحمد العوضي: “ تشرفت جدا إني اشتغلت مع الواد التقيل الجان حسين فهمي وأنا من معجبينه”

* التحدي بالنسبة لي كان تحقيق نجاح على مستوى السينما مثل الدراما ولم تكن كل مشاهد الفيلم " سهلة "

أعرب الفنان أحمد العوضي عن سعادته بأول بطولة سينمائية مطلقة في حياته في شخصية "بكر " في فيلم الاسكندراني قائلا: “ ” مكنتش هلاقي ف رصه من أن أول فيلم بطولة لي تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف مافيش نعمه أكبر من دي لاني كنت نفسي اشارك في عمل مع المخرج الكبير خالد يوسف وكنت هشارك في سره الباتع ومحصلش نصيب وكنت زعلان أوي".

تحدى أحمد العوضي في السينما والدراما

وكشف العوضي خلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن التحدي بالنسبة له كان تحقيق النجاح على مستوى السينما كما صنع في الدراما وهي معادلة صعبة قائلا: " اجتهدت كثيرًا حتى يكون الفيلم بحجم صناعة ".



ولفت إلى أن كافة مشاهد العمل لم تكن سهلة.

ردود فعل الجمهور على فيلم الاسكندراني

وأوضح العوضي:" أن رد فعل الجمهور شيء مفرح ْ قائلا: "شيء بيفرحني أن أخواتي يدخلوا الفيلم ويفرحوا ويعملوا استوري على السوشيال ميديا يقولوا أن الفليم عجبهم".

تعاون أحمد العوضي مع حسين فهمي



وردا على سؤال لميس الحديدي هل توقعت هذا النجاح ؟ قال: “ أنا بجتهد وبسيب الباقي على ربنا”، وتابع: “ تشرفت جدًا إني اشتغلت مع الواد التقيل الجان الأستاذ حسين فهمي و وأنا من معجبينه”.

فرصة أحمد العوضي في العمل مع خالد يوسف وروائع أسامة أنور عكاشة

وواصل:" ومفيش فرصة ليا في أول بطولة أحسن من إنها تكون من إخراج خالد يوسف ومن وروائع أسامة أنور عكاشة".

