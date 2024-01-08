سيمون:" اتعلمت كونغ فو لأغنية خاف مني وتأثرت بمدرسة الراهبات والعمل الخيري "

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أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة سيمون، ضيفة على برنامج “ واحد من الناس ” مع الإعلامي عمرو الليثي المذاع على شاشة الحياة الفضائية، وتحدثت عن سبب ابتعادها خلال الفترة الماضية وكواليس أحدث أغانيها وعن بدايتها الفنية وأفكارها للفيديو كليب.

أبرز أغاني سيمون في برنامج واحد من الناس

وقدمت سيمون خلال الحلقة عددًا من الأغاني، بينها: "أيتها الروح الفرفوشة النعنوشة البشبوشة احضري فورًا في الحال"، "ماشية وساعتي مش مضبوطة"، "طنش تعيش"، و"خاف مني".

أسباب ابتعاد سيمون عن الغناء ثم عودتها

وكشفت سيمون، أسباب ابتعادها عن الغناء أنها تتطور مع الوقت، متابعة: "في البداية عندما قدمت أول أغنية ونجحت ثم توالت عدد من الألبومات وتترات المسلسلات، ولكن مع مرور الوقت توقف إنتاج الأغاني وانتظرت فترة، ثم جاءت أغنية خاف مني وكانت الفكرة عن العنف ضد المرأة، واتعلمت واتدربت على الكونغ فو من أجل هذه الأغنية".

وأضافت سيمون: "ثم كانت أغنية روح الفرفوشة والتي تهدف إلى السعادة والبعد عن النكد".

بداية سيمون الفنية

وعن بدايتها الفنية قالت سيمون: "كانت بتوفيق من ربنا ونجحت ومع مرور الوقت تعلمت أن التميز يأتي من شخصيتك الحقيقية، وقدمت حفلات ونجحت وتعجبت أن شباب صغير حافظين للأغاني الخاصة بي وهذا أسعدني بشدة".

سيمون تسترجع ذكريات الفيديو كليب

وتابعت: "أنا أول من قدمت الفيديو كليب في أغنية تاكسي ثم توالت الأغاني، وعن أغنية بتكلم جد مع حميد الشاعري كانت فكرة الدويتو وكانت فكرة جديدة بين مطرب ومطربة وهي من ألحانه، وكان مفروض أني أغنيها وهو صاحب فكرة الدويتو، وأن نقدمها بشكل فيديو كليب".

دراسة سيمون في الراهبات

كما تحدثت سيمون عن دراستها في الراهبات وقالت أن شخصيتها تأثرت بالمدرسة وتعلمت من المدرسة حب فعل الخير والعمل الخيري.