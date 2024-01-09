كوكب الشرق ام كلثوم تتصدر محركات البحث

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم كوكب الشرق ام كلثوم تريند محركات البحث وخاصة موقع جوجل، وذلك بعد إشتعال أزمة حقوق الملكية الخاصة بها بين جمعية المؤلفين ومحسن جابر وأهل الفنانة الراحلة.



شهدت الأيام الماضية تطورات كبيرة في قصة الحقوق الملكية لصوت أم كلثوم وأعمالها بين جمعية المؤلفين وصوت مصر ومحسن جابر، وذلك بعد اجتماع الأطراف في مؤتمر صحفي أقيم منذ أيام.



لكن تصاعدت الأزمة بينهم دون الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، وعلى الجانب الآخر قامت الإعلامية نهال طائل من خلال برنامجها "تفاصيل" المذاع عبر شاشة صدي البلد.



تصريحات عدلي سمير حفيد أم كلثوم:

بعمل مداخله هاتفيه مع استاذ عدلى سمير حفيد ام كلثوم الذي قال: إن لم يحصل أحد على أي توقيع أو إذن من ورثة ام كلثوم الحقيقيين، وأن الإمضاء التي يتحدثون عنها فهمي بأكله وغير صحيحة".

وأضاف عدلي :"ورثة أم كلثوم زوجها حسن الحفناوي وشقيقتها السيدة إبراهيم البلتاجي وشقيقها الشيخ خالد وأنا حفيده، والخلاف الذي حدث بين صوت القاهرة ومحسن جابر بسبب حقوق الملكية الفكرية وتراثها فهم يعلمون جيدا، بأنهم لم يحصلون على الأداء العلني من الورثة الذين من حقهم بيع الأداء الفكري".

وتابع ام كلثوم تخص أهلها علشان كده بيحصل خلاف.. هما الاتنين اشتروا بالباطل".

وعن انفعال عمرو مصطفى خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس داخل مبني نقابة الصحفيين قال عدلى:" أم كلثوم لم توقع عقد أو تناول والإمضاء باطلة وهى لم تبيع تركتها لأحد، بتتكلم عن إمضاء طيب ازاى امضاء ام كلثوم وبتقولوا انكم اشتريتوا الملكية الفكرية في التسعينات".

عدلي سمير يوضح حقيقة جيهان الدسوقي:



وتحدث عدلى خلال المكالمة عن السيدة جيهان الدسوقي التي تتحدث باسم السيدة أم كلثوم وقال :"جيهان الدسوقي اللي بتتكلم بإسم أم كلثوم هي من أحفاد إبن أختها من عائلة تانية وبتقول هي قريبتي ومن الممكن أن يكون في تفاوض معاها لأنها مقيمة في القاهرة، لكن إحنا قاعدين في بيت الشيخ إبراهيم والد أم كلثوم اللى مولود فيه".



وأضاف:" معظم مقتنيات السيدة أم كلثوم موجودة في قصر المانسترلي حاليا، ولكن بعض من مقتنيات أم كلثوم سُرقت على يد العاملين في الفيلا الخاصة بها من قبل الحارس والخادمات التي يساعدها في المنزل.



أقوال الأطراف المتنازعة حول حقوق الملكية:

وقال المنتج محسن جابر في تصريحات صحفية أنه قام بشراء جميع حقوق الملكية الخاصة بالسيدة أم كلثوم من أهلها، ومعه جميع الأوراق التي تثبت صحة كلامه.



وعلى الجانب الآخر قال الفنان عمرو مصطفى:" أنا لما قولت هعمل أغنية لأم كلثوم من الحاني وتأليفي القيامة قامت وقعدت اربع شهور في بيتنا مكتئب، دلوقتي جايين تقولوا حقوق مليكة وانصرفوا فيها براحتكم.



ويذكر أن قال المؤلف مدحت العدل:" احنا اتجمعنا حتى نصل لحل يرضي جميع الأطراف، ودون أن ظلم أي طرف منهم ما يحدث في أزمة ام كلثوم ليس عدل هناك أشخاص متضررين من الأمر يجب أن نجد حل يرضيهم".