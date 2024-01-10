نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سارة بولسون تشارك ستارلينج براون الاحتفال بعرض American Fiction في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الممثلة سارة بولسون بالعرض الخاص للفيلم الجديد للنجم ستارلين كي براون American Fiction، في Crosby Street Hotel بحي مانهاتن.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص، الذي كان حضور بولسن له كنوع من الدعم لزميلها السابق في أعمال فنية أخرى ناجحة.

وكان أبرز تعاون بين الثنائي عبر مسلسل بعنوان The People v. O. J. Simpson: American Crime Story الذي عرض منذ 8 سنوات بمشاركتهما في ادوار البطولة.

وضمن العروض الخاصة الجديدة بهوليوود، أن احتفلت النجمة ماندي مرو بالعرض الخاص لموسم الجديد من مسلسل Dr. Death، في منطقة غرب هوليوود.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص الذي أقيم للمسلسل الجديد بحضور النجمة جينفر موريسون وجيمي تشانج.

ومن الأعمال التي يطرح لها موسم ثاني قريبا، طرح التيزر التشويقي الأول للمسلسل المنتظر بشدة House of the Dragon، في موسمه الثاني الذي من المقرر طرحه للعرض في عام 2024 المقبل.

ونقل موقع ديد لاين الإعلان الترويجي للمسلسل في موسمه الثاني، مقدمًا لمحة عما ينتظر المعجبين في الصيف المقبل.

ذلك على أن يطرح الإعلان الترويجي المطول من المسلسل خلال شهرين من الان وستكون مدته نحو دقيقتين.

مشاريع HBO القادمة

أيضًا تحدد رسميًا موعد عودة مسلسل Euphoria من إنتاج شبكة HBO في موسم ثالث جديد، يكون طرحه للعرض بتاريخ 2025 المقبل.

ووفق صحيفة ديلي ميل، المسلسل الناجح للمخرج سام ليفنسون، سيعود بمشاركة أبطاله الأصليين، ومنهم زنديا، وهنتر سكافر، وسيدني سويني وجيكوب إلوردي.

وكانت قد أعلنت شبكة HBO رسميًا عن نيتها لإصدار موسم ثاني من مسلسل "The Last Of Us" بعد تحقيقه لمعدلات مشاهدة مرتفعة خلال عرض الموسم الأول.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل، تم اتخاذ هذا القرار من قبل HBO بعد عرض الحلقة الثانية من المسلسل في الموسم الأول الذي يتم بثه حاليًا.

The Last Of Us

والممثلة الشابة بيلا رامسي ستعود مرة أخرى للمشاركة في هذا العمل الدرامي المميز الذي يعرض على شبكة HBO، وهو مسلسل "The Last Of Us".

والمسلسل مستوحى من لعبة فيديو مشهورة تحمل نفس الاسم، حيث تقوم بيلا رامزي بتجسيد شخصية إيلي، ويشارك في بطولته النجم بيدرو باسكال بدور جويل، وجابرييل لونا بدور تومي ميلر، وآنا تورف، والفنانة الشابة نيكو باركر، وآشلي جونسون، وتروي بيكر.

وكان قد تم عرض الحلقة الأولى من المسلسل في 15 يناير 2023.

وفيما يتعلق بمستقبل أعمال HBO، في أبريل الماضي عام 2022، تم الانتهاء من عملية اندماج شركة WarnerMedia المالكة لشبكة تليفزيون HBO مع شبكة Discovery، لتشكيل شركة جديدة تحمل اسم "Warner Bros. Discovery".