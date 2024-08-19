العالم اليوم - بايدن: التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة "ما يزال ممكنا"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 أغسطس 2024 02:18 صباحاً - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة "ما يزال ممكنا".

ويأتي حديث بايدن على الرغم من تبادل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحركة حماس الاتهام بإفشال جهود التوصل إلى اتفاق في مستهل زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لإسرائيل.

وقال بايدن للصحافة بعد قضائه عطلة نهاية الأسبوع في منتجع كامب ديفيد إن المحادثات ما تزال جارية و"نحن لن نستسلم".

وأضاف قائلا إن التوصل إلى اتفاق "ما يزال ممكنا".

وكانت حماس قالت، في بيان: "نتنياهو ما يزال يضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق، ويضع شروطا ومطالب جديدة، بهدف إفشال جهود الوسطاء وإطالة أمد الحرب".

من جانبه، دعا نتانياهو إلى مزيد من الضغط على حركة حماس إزاء "رفضها" مقترح الهدنة في غزة.

وتجري المفاوضات في ظل مخاوف من تصعيد إقليمي، إذ تهدد إيران بالرد على إسرائيل بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران في 31 يوليو.