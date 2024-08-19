نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية تستمر يومين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد إلى باكو في زيارة دولة تستمر يومين سيبحث خلالها مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قضايا الساعة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.

وكان في استقبال الرئيس بوتين في مطار باكو الدولي النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني ياغوب أيوبوف، ونائب وزير الخارجية الأذربيجاني سمير شريفوف وسفير أذربيجان لدى روسيا بولاد بلبل أوغلو.



ووصل الزعيم الروسي إلى باكو على متن طائرة تابعة لفرقة الطيران الخاصة "روسيا"، وكان في انتظاره في المطار بساط أخضر احتفالي، وهو بساط تقليدي مخصص لاستقبال الضيوف المرموقين في أذربيجان، وقد اصطف على طوله حرس الشرف.

وبعد إلقاء التحية على المستقبلين، سار الرئيس الروسي على طول الممر المفروش بالسجاد إلى سيارة الليموزين الأذربيجانية التي كانت في انتظاره وغادر المطار فيها.

واستقبل الرئيس إلهام علييف وزوجته مهربان علييف الرئيس بوتين في مقر إقامتهما في قصر زوغولبا، على مأدبة عشاء غير رسمية.



جدول أعمال الزيارة:

من المقرر عقد الأحداث الرسمية وأحداث العمل الرئيسية ضمن جدول أعمل الزعيم الروسي يوم الاثنين 19 أغسطس، وسيقوم الرئيس بوتين حسب التقاليد بزيارة "زقاق الشرف" وسيضع إكليلا من الزهور على قبر الزعيم الوطني الأذربيجاني حيدر علييف، وبعد ذلك سيزور "ضريح الشهداء" تكريما لذكرى الشعب الذي مات من أجل استقلال أذربيجان.

وسيبدأ برنامج زيارة الدولة بحفل اللقاء الرسمي بين بوتين وعلييف، وسيقام الحفل في مقر إقامة الرئيس الأذربيجاني في قصر "زاغولبا" على ضفاف بحر قزوين٫ وقد استضاف قصر زوغولبا مرارا وتكرارا محادثات القمة الروسية الأذربيجانية بمشاركة بوتين، لا سيما في 13 أغسطس 2013 مع إلهام علييف وفي 10 يناير 2001 مع حيدر علييف.

ومن المنوي أن يتواصل رئيسا الدولتين أولا بصيغة ضيقة، ثم تستمر المباحثات الروسية الأذربيجانية بصيغة موسعة، ونتيجة لجولتين من المباحثات، سيتم اعتماد بيان مشترك من قبل القادة، وسيتم التوقيع على العديد من الوثائق الحكومية الدولية وغيرها.

وفي نهاية مراسم التوقيع، سيبلغ بوتين وعلييف ممثلي وسائل الإعلام بنتائج المباحثات.

ومن المقرر بعد ذلك أن يطلع علييف نظيره الروسي على مشروع مدينة باكو البيضاء الهادف إلى ترميم وتطوير الجزء الشرقي من العاصمة، وسيسافر الزعيمان معا عبر أراضي "المدينة البيضاء"، ثم يزوران كاتدرائية النساء حاملات الطيب المقدسات. وفي ختام الزيارة، سيقيم علييف حفل استقبال رسمي على شرف ضيفه الروسي