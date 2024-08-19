نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب أولمو.. نجم برشلونة يقرر الرحيل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن أسباب رغبة الألماني إلكاي جوندوجان نجم خط وسط برشلونة الإسباني في الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني.



وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن جوندوجان طلب السماح له بالرحيل عن برشلونة قبل نهاية فترة الميركاتو الصيفي.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن جوندوجان لن يوافق في برشلونة على اللعب بشكل غير منتظم خصوصًا بعد تعاقد البرسا مع الإسباني داني أولمو.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة كان قد كشف في تصريحات صحفية أن جوندوجان لن يذهب إلى أي مكان.



وألمحت الصحيفة الإسبانية أن جوندوجان البالغ من العمر 33 عامًا يمتلك عقدًا مع برشلونة يمتد حتى صيف عام 2025.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جوندوجان خاض 51 مباراة مع برشلونة في جميع البطولات خلال الموسم الماضي، حيث سجل 5 أهداف وصنع 14 هدف آخرين.



ولفتت الصحيفة الإسبانية أن جوندوجان كان قد انضم إلى صفوف برشلونة خلال صيف عام 2023 قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة انتقال حر بعدما أمضى 7 مواسم مع المان سيتي.