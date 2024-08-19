"لم أتوقع الفوز لهذا السبب".. أول تعليق من بيب جوارديولا على انتصار مانشستر سيتي أمام تشيلسي

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أحمد جودة - القاهرة - في مباراة اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، واجه مانشستر سيتي فريق تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج"، حيث حقق حامل اللقب فوزًا مستحقًا بهدفين دون رد.

أول تعليق من بيب جوارديولا على فوز مانشستر سيتي

عقب المباراة، صرح بيب جوارديولا في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" العالمية قائلًا: "لم أتوقع هذا الأداء، نحن بعيدون عن أفضل مستوياتنا، ومع ذلك، الحصول على ثلاث نقاط هو الخبر السعيد. الخبر السيء هو أننا لا زلنا في بداية الموسم، وهناك 65 مباراة أخرى."

وأضاف: "نحن نتمتع بميزة كوننا في موسمنا التاسع معًا، لذا نعرف بعضنا جيدًا. بالطبع، هناك أخطاء نحتاج لتحسينها، لكننا ناقشناها. الفارق الذي صنعناه كأبطال كان في لغة جسدنا وكيفية تصرفنا."

وتابع: "اللحظات الصعبة خلال الموسم والمباريات هي التي تحدد الفرق الكبيرة. بالنسبة لي، من الشرف أن أكون مسؤولًا عن هؤلاء اللاعبين. أشعر بالحظ لأنني أعمل مع هؤلاء الرجال، ولا أستطيع قول المزيد."

وعن استراتيجيته في المباراة، أضاف: "هناك خطة واضحة للدفاع والهجوم، ولكن يتعلق الأمر أيضًا بكيفية الاحتفال باللحظات الجيدة والتعافي من اللحظات السيئة. هذا هو ما يحدد الفرق الكبيرة، رغم أن هذا لا يتحدث عنه الكثيرون. لم نتمكن من الفوز في ستامفورد بريدج لوقت طويل، لذا يعتبر هذا انتصارًا كبيرًا."

وعلق على الاستعدادات للمباراة قائلًا: "حاولنا الاستعداد بشكل جيد. كان لدينا يومان أو ثلاثة للتجهيز، وكان الجميع في أفضل حالاتهم، وهو ما كان كافيًا."

وعن الفوز رغم غياب رودري، قال: "يجب أن نكون حذرين من الإحصائيات لأننا نحطمها. رودري مهم جدًا لنا، لذا من المهم أن يكون ماتيو كوفاسيتش معنا لأنه لاعب ذو خبرة وشخص رائع. لقد قدم أداءً جيدًا."

وفيما يتعلق بتغيير مركزي سافيو وجيريمي دوكو خلال المباراة، أوضح: "أعرف أن سافيو يفضل اللعب على اليمين ودوكو على اليسار، ولكن في بعض الأحيان أضطر لتبديل مراكزهما. كنت أرغب في أن يلعب اللاعبين أكثر من الجانبين، لذا وضعت دوكو على اليمين وسافيو على اليسار. التغيير كان بقرار منهما، ولم أعلق على ذلك."

واختتم: "تعلمت أنه من الأفضل وضع اللاعبين في المراكز التي يشعرون بالراحة فيها، وهذا ما قمنا به."