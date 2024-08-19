نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مدرب تشيلسي يعلق على الهزيمة أمام مانشستر سيتي وبيان وكيل ستيرلينج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، على خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي بهدفين نظيفين، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماريسكا: لم نستغل الفرص أمام مانشستر سيتي

سقط تشيلسي، على ملعبه “ستامفورد بريدج”، أمام مانشستر سيتي بهدفين سجلهما إيرلينج هالاند وكوفاتشيتش.

وقال ماريسكا عقب نهاية اللقاء: "أعتقد أننا تنافسنا بشكل جيد للغاية طوال أغلب فترات المباراة. كنا متشابهين إن لم يكن أفضل. كان الأداء جيدًا لكننا لم نستغل الفرص. ربما كان الفارق الكبير داخل منطقة الجزاء. أنا سعيد للغاية من حيث الأداء".

وتابع: "بالنسبة لي، الشيء المهم هو خلق الفرص. لم نسجل لكننا خلقنا الفرص. الهدف الأول لهم كان تسللًا تقريبًا، وكدنا أن نسجل، هذه الأشياء تغير النتائج لكن الأداء كان جيدًا بشكل عام".

وواصل: "كنا ضد الأبطال اليوم. سنواصل اللعب والفوز بالمباريات. إنهم بارعون في الاحتفاظ بالكرة. لقد قدموا أداءً جيدًا وهذا هو الشيء الرئيسي. يمكنك أن ترى كيف يتعاملون مع الكرة".

وبسؤاله عن بيان وكيل رحيم ستيرلينج بعد خروج اللاعب من قائمة تشيلسي لمباراة مانشستر سيتي، رد ماريسكا: "